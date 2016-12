Le Retour de Mary Poppins : Mary Poppins Come Back

La Comédie Musicale Mary Poppins existe, le livre est réédité...





Le Retour de Mary Poppins vient d'être réédité aux éditions du Rocher. Le 11 février 2010 pour être précis.



Une réédition qui annonce donc le Retour de Mary Poppins pour les petits et les grands et dont le message de l'éditeur est clair : "De nouvelles aventures de la gouvernante avec de nouvelles surprises"....La famille Bank reçoit une nouvelle fois la gouvernante extraordinaire.



C'est donc une bonne occasion de signaler que ce livre était paru dans les années 30 et qu'une adaptation en comédie musicale de cet ouvrage a été réalisée en 2009.



Effectivement dans un petit coin de Bretagne, j'ai commencé en janvier 2009, l'écriture d'une comédie musicale sur la base des écrits de Pamela Lindon Travers "Le Retour de Mary Poppins", le livre qui vient d'être réédité et que tout le monde avait oublié...Alors précurseur ou pas ? Quoiqu'il en soit, c'est fait !



Puis, de nombreux acteurs sont venus se greffer à la création d'un spectacle de 2h30. Mi amateurs, mi pros. Brigitte Chollet en a fait la mise en scène. Une trentaine d'acteurs sont venus nous rejoindre, des décors fantastiques ont été réalisé par un professeur de dessin et ses étudiants, des chorégraphies montées par une prof de danse de Saint-Malo, plus de quarante costumes réservé chez un pro....ect



L'aventure était enclenchée. Un ingénieur son, puis un ingénieur lumière, puis un magicien sont venus nous épauler autour du Retour de Mary Poppins.



Des chansons inventées, de nouvelles musiques adaptées, plus d'une dizaine et enfin, le spectacle joué en décembre 2009. L'existence de ce spectacle avait obtenu un accord écrit des éditions Hachette, alors détenteur en partie des droits sur la traduction française. Cette comédie musicale le retour de mary popins a donc vue le jour par l'intermédiaire de l'association à but non lucratif, Anima'Ville.



Au regard du succès obtenu à l'échelle d'une petite ville de province, 1200 spectateurs sur une semaine, la comédie aurait dû poursuivre sa route et être jouée ailleurs, dans d'autres villes.



Cependant, depuis, les ayants droits anglais, malgré des demandes répétées n'ont pas souhaité nous permettre l'exploitation du Retour de Mary Poppins ou Mary Poppins Come Back, à une échelle plus grande. Pourtant aucun autres projets n'était en cours jusqu'alors.



Les tractations se poursuivent avec de grandes entités pour tenter de les convaincre. Thomas Schumacher de Disney studio est difficile à joindre, Diana Rawstron de GOODMAN DERRICK LLP (défendant les ayants droits de la famille Travers) ne souhaite pas communiquer les informations, quant à Sir Cameron Mackintosh de Mackintosh and Cameron, le theatre producer anglais, qui détient une autre partie des droits, il est sur d'autres travaux. Pas simple donc de poursuivre l'exploitation de cette oeuvre vraiment sympa : Le Retour de Mary Poppins...



En attendant peut-être des nouvelles, voici ici quelques extraits de la comédie musicale " Le Retour de Mary Poppins ", jouée en France en 2009, une exclusivité mondiale : Sans prétention mais c'est bien là, la réalité. D'autres vidéos suivront.



Des videos qui expriment tout la force de ce deuxième volet écrit par Pamela Lindon Travers. Une adaptation où Mary Popins possède un visage se rapprochant bien plus des écrits de l'auteur que le film connu de tous et fait par Disney. Jouée par la troupe D'anima'ville Plancoët. De l'association Anima'Ville Plancoët.



Extrait de Mary Poppins Come Back, la comédie musicale : Mary Poppins chante avec bébert (BERT).

Dans le rôle de Mary Poppins, Marie Chollet. Dans le rôle de Bert, David Goubin.

Chanson exclusive : Interdite à la reproduction sans accord.











Extrait de la comédie musicale Le Retour de Mary Poppins ou Mary Poppins Come Back

Scène du compotier avec Jane Bank, Jeanne Chollet dans le rôle.

Chanson exclusive : interdite à la reproduction sans accord.









Extrait de la comédie musicale Le Retour de Mary Poppins ou Mary Poppins Come Back

Scène d'arrivée avec pour l'interprétation, Marie Melec.

Chanson exclusive : interdite à la reproduction sans accord.