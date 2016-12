Fête de la musique 2010 à Plancoët - 22

00h00

FETE DE LA MUSIQUE PLANCOET 2010

Cette année encore la ville de Plancoët en Bretagne accueille plusieurs groupes pour la fête de la musique 2010. Une sélection pointue, éclectique, pour toutes les générations confondues. Pas besoin de bouger ailleurs ! Après son succès de l'an passé, la fête de la musique à Plancoët, samedi 19 juin, s'annonce comme l'un des moments forts sur la communauté des communes Val d'Arguenon.

Et toujours la possibilité de rester toute la journée et de manger sur place. Une journée de détente où la musique aura sa place, entre tradition et nouveauté. D'un côté des chants de marins, de l'autre de la Trance et au milieu du rock, du blues, de la pop !

L'an passé 2500 personnes ont profité des concerts gratuits, n'hésitez plus à venir nous rejoindre pour la fête de la musique 2010 à Plancoët.

Une organisation Anima'Ville soutenue par la mairie et les commerçants.

Samedi 19 juin sur la place de la mairie à Plancoët, la fête de la musique sera exceptionnelle.

Toutes les informations pour cette fête de la musique 2010 en Bretagne, proche de Dinan, Saint-malo, Dinard, Pleurtuit, Saint Lormel, Bobital... Sur http://animavilleplancoet.over-blog.com

