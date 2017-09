CV - Actualité - Journaliste pigiste - Photographe - Rédacteur

Pourquoi ne pas travailler ensemble ?

-------------------------

Si vous consultez mon C.V ce n'est pas par hasard

Portraits d'artistes, Interviews. Rubriques Jardinage, Tourisme, l'Univers de la Pêche, Faits Divers ou Enquêtes, dossiers thématiques complets pour "Publi reportage" tout sujet. Rédactionnel pour sites





Plus de 4.500 photos et articles publiés à mon actif

Autant de photos





Véritable passionné du journalisme et de l'image

J'aime le terrain et rendre mon travail dans les temps





J'écris aussi pour vous et avec vous l'histoire de votre vie

Vous voulez écrire un livre pour laisser une trace à vos enfants

et le publier à plusieurs exemplaires



Contactez-moi vite



Un Appel Téléphonique vaut mieux qu'un simple regard sur un C.V

06 42 45 17 92





Expérience professionnelle

-------------------------





2004 - 2012





Rédacteur pour Le Conseil Régional du Tourisme en Bretagne

(Les Cafés de Pays)

Rédacteur en chef du Magazine Divercité Saint-Malo

(Mag de mode 24 pages - 4 numéros par an)

Régie publicitaire en agences de pub - rédaction de biographies - attaché de presse - nègre - rédaction de publi-reportage - enquêtes

Rédaction d'articles et nombreux dossiers sur l'Afrique pour Paris Match

Couverture photographique de festivals

Interview d'artistes nationaux





2000–2004





Presse nationale et locale

Rédacteur- Journaliste - Pigiste - Photographe - Conception Pub





Collaborations





Le Vrai Papier Journal de Karl Zéro (dossiers - enquêtes), Reggae Massive (Portraits, Interviews), RER (envoyé spécial sur les Transmusicales), Ouest-France Dimanche (faits divers), Le Penthièvre (faits divers) ,

France-Soir (Faits divers et opinions, Interview exclusives pour les pages "culture").



Le Petit Bleu (Portraits d'artistes,

d'hommes politiques, magazines sur des entreprises, enquêtes, actualité, tourisme). Paris Match (publi et reportages). Le Figaro. Divercité Emeraude (rédacteur photographe).

30 articles et photos à " la une " en 10 ans

…



Important carnet d'adresses

------------------------------------------------





1998–2002

Le Petit Bleu du Pays de Dinan

Correspondant de presse





Articles en pages sports, portraits d'entreprises, portraits d'artistes, actualité, politique locale.

Mise en place de rubriques hebdomadaires dans les pages loisirs

(Pêche, Jardin, Mode, Conso)





-------------------------------------------------------





2001–2002

Micro entreprise - Plancoët

Ecrivain et éditeur





Ecriture d’un livre d’investigation de 287 pages. Responsable d’un budget de 15.000 euros pour la commercialisation et réalisation de l’ouvrage.





Edition du livre et communication autour de sa sortie. Vente de 2.800 exemplaires .

en 3 ans (Stock épuisé - indisponible)





Ecriture d’un second livre de 340 pages.



Rédaction de textes pour des entreprises.





Ghostwriter pour le livre "Légion je t'accuse" édition Rexi.





--------------------------------------------------------------------------





1996–2001

Entreprise artisanale - Plancoët

Responsable de l’entreprise





Relance d’un produit unique. Création d’une entreprise de fabrication de craquelins avec 3 salariés. Développement de la clientèle. Mise en place d’une stratégie de développement et augmentation du chiffre d’affaire.





---------------------------------------------------------------





1992–1996

Hôtels divers

Directeur gérant d’hôtel



1992, ouverture d’un hôtel et développement de la clientèle. 1993, reprise d’un hôtel et relance de l’activité. Détaché à l’organisation de salons pour la marque. 1995, reprise d’un hôtel et remise aux normes.





Formation





Bac et B.T.S communication et action publicitaire (Niveau)

Carte de journaliste

Anglais lu et parlé (Niveau bon)





Aptitudes





Réactif

Passion pour les contacts humains

Psychologue

Bonne plume

Esprit d'écoute - Esprit vif - Commercial

Utilise Xpress - Photoshop - Word









Le Mot Final





" Ne jugeons pas sur des rumeurs, ne critiquons pas sans savoir, mais posons les bonnes questions pour satisfaire