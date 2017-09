Reportage photographique au coeur de l'industrie métallique par Yann Chollet.

Entre photographies esthétiques, personnages au travail, photographies pour site internet ou plaquette de communication, je vous présente un extrait parmi plus de 5.000 photographies réalisées sur plusieurs mois pour une entreprise métallique de Saint-Malo.

Photographies au travail, photographies de bâtiments et constructions métalliques. Le tout sous droits d'auteur interdit à la reproduction (sans accord).

C'est aussi mon travail de photographe professionnel à Saint-Malo, qui m'amène à réaliser ce genre de mission. Réaliser une bibliothèque complète de photos d'entreprise pour créer un fond d'images utilisable par la suite pour des sites, plaquettes, fiches, envois par mail aux clients...

Je fonctionne comme une agence de publicité avec la prise de vues, le rédactionnel, la création de site si besoin par un développeur performant, le conseil rédactionnel, la recherche de slogans publicitaires, le travail sur la charte graphique...Le tout en toute indépendance avec la satisfaction clients en ligne de mire !

Un travail rémunéré à l'heure en fonction des contraintes visuelles et sur plusieurs missions à travers la Bretagne, la Normandie et plus loin s'il le faut, comme pour cette mission globale. Je me déplace où vous le souhaitez sur Saint-Malo mais aussi toutes les autres régions de France !

Le travail inclus le debrief client, la prise de vues, les retouches, la rédaction de textes si besoin puisque je suis aussi rédacteur professionnel à Saint-Malo depuis 15 ans...

Entreprise Métallique par Yann Chollet photographe professionnel à Saint-Malo

Entreprise Métallique stock de métal.

Hangar Sabena Technics à Dinard

Homme de l'entreprise au travail métallique.

Hôpital de Caen, escalier Métallique réalisé dans le cadre de la mise aux normes.

Homme au travail au sein de l'entreprise métallique par Yann Chollet

Escalier Métallique pour l'hôpital de Caen.

Entreprise Elba.

Cabine de peinture métallique. Photographie Yann Chollet, photographe professionnel à Saint-Malo

Effet esthétique de couleurs métalliques.

Le travail du métal en entreprise métallique.

Effet esthétique sur du métal par Yann Chollet, photographe à Saint-Malo.

Pièce de métal transportée à l'intérieur de l'entreprise métallique.

Travail du métal, les étincelles du métal.

Machine Gemini pour le travail sur métal. Entreprise Métallique Saint-Malo.

Arrivée des barres de métal sur la machine. Entreprise métallique en Bretagne.

Effet photographique sur le métal au coeur de l'entreprise métallique.

Le métal, effet de prise de vue par Yann Chollet, photographe à Saint-Malo

Un Camion rentrer au coeur de l'entreprise métallique pour le chargement.

Réalisation de passerelle.

Reportage au coeur d'une entreprise métallique de Saint-Malo.

Salle de Spectacle l'Ourse à Dinard par Yann Chollet, photographe professionnel.

Le Métal dans toute sa splendeur.

Annexe de l'hôpital de Saint-Malo en Métal.

Hangar Avion réalisé par entreprise métallique de Saint-Malo.