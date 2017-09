Une Photographie en Trompe l'Oeil version grande Bibliothèque réalisée en 2016...

Cette photographie d'une bibliothèque en Trompe l'oeil a été réalisée en 2016 pour le compte d'une entreprise spécialisée en tirage sur tapisserie de grands visuels divers et variés. Photographie issue de ma banque d'images personnelles. Effectivement, en 2006, j'ai tourné avec mon appareil sur plusieurs grandes bibliothèques pendant quelques semaines afin de réaliser ces photographies en trompe l'oeil... (photographe professionnel à Saint-Malo, Dinan, Dinard, Cancale, Rennes).

Le métier de photographie a évolué !

C'est l'occasion, en tant que photographe professionnel à Saint-Malo depuis plus de 17 ans maintenant, de dire un petit mot sur le métier de photographe. Notamment après observation de son évolution sur plusieurs années depuis l'arrivée des photographies numériques. Loin du temps où l'argentique nous faisait perdre un temps fou !

Les photographes professionnels, avons vécu un grand bouleversement dans nos métiers, puisque aujourd'hui, tout le monde possède de quoi prendre des images : smartphone, petits reflex HD, voire même pour certains, des appareils bien plus puissants que grands nombres de photographes professionnels de la région Bretagne.

L'expérience prime toujours !

Cela dit, il ne faudra jamais oublier que l'expérience reste tout de même, comme dans tous les domaines, le savoir-faire indispensable pour mettre en valeur un produit, un paysage, un portrait, une entreprise... ce que l'on appelle l'oeil du photographe ! Certes, ne soyons pas dans le déni et constatons que, via les réseaux sociaux, les photographies ont envahi notre quotidien et que le métier est d'autant plus difficile. Il n'est pas rare d'observer des "photographes en herbe" donnant pratiquement les photos, qu'hier nous vendions.

L'optimisation et le sérieux !

Ceci, non pas pour critiquer ces images ou pour renier le fait qu'il faut bien évoluer avec son temps. Cependant, préférons-nous faire réparer notre courroie de voiture par un bricoleur ou par un garagiste à l'expérience acquise ? Heureusement, certains se posent encore la question ! Car la différence avec un photographe professionnel, c'est qu'il passera du temps à trouver l'angle, à réfléchir à ce qu'il y a de meilleur pour un résultat optimal, travaillera ses photographies pour une optimisation parfaite. Du moins, c'est ce que je fais depuis toujours.

On voit aussi depuis plusieurs années, pour faire un raccourci, des professeurs de français ou des gens, se tourner vers le journalisme ou l'écriture de rédactionnel, domaines plutôt réservés à des spécialistes. Dans ce cas, pourrais-je alors, puisque j'écris être demain professeur de français ? Non ! Donc, que chacun garde son métier et puisse le faire en toute sérénité, ce sera parfait !

Et Photoshop...

Fort de constater aussi qu'en arrivant sur une mission, il n'est pas rare d'entendre ceci : "oh un petit coup de Photoshop et le tour est joué" ! Autant dire, que là encore vous vous trompez tous ! Photoshop n'est pas un jouet pour les enfants, ni plus un remède miraculeux pour traiter les images. C'est un outil complexe, qui, même après 17 ans de pratique ne livre pas encore tous ses secrets. Juste pour avoir une idée, je pourrai dire aujourd'hui que je connais personnellement environ 40% à peine de tous les possibilités de ce logiciel professionnel ! Alors imaginez-vous bien, que le temps passé à traiter une photographie, ne se compte pas en seconde, comme vous l'espérez mais plus souvent en heure !

Parfois, il me semble nécessaire de faire un point : c'est fait !