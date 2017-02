Poster-dessin-illustration de saint-malo

Photographe professionnel à Saint-Malo, rédacteur professionnel à Saint-Malo, mon dernier projet s'est porté sur la création d'une illustration, poster, dessin grand format de la cité corsaire. Saint-Malo dans une version ludique, historique, touristique et décorative. Un poster dessin qui a pour vocation d'être encadré chez vous ou dans la chambre de vos enfants, qui adoreront.

Après l'avoir présenté depuis sa parution, il est aujourd'hui disponible à vente via son site dédié :

After having presented it since its publication, it is now available for sale via its dedicated site :

www.illustration-de-saint-malo-2016.com

Sur ce lien vous pouvez en toute sécurité commander cette oeuvre réalisée en collaboration avec l'illustrateur, Gérard Prévoteau.

Vous aurez le choix entre le dessin de Saint-Malo en grand format dit "classique" à moins de 20€ sur un papier d'une qualité irréprochable.

You will have the choice between drawing of Saint-Malo in large format called "classic" for less than 20 € on a paper of impeccable quality.

Ou l'illustration de Saint-Malo en grand format toujours dit "limitée" à 180€. Il s'agit là d'une série limitée, dédicacée, conforme à l'original et donc unique. Sur un papier d'art magnifique.