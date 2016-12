Magazine Divercite cote d emeraude.

Magazine Divercité Côte d'Emeraude

Quand il est temps de poursuivre la route !

Ma collaboration durant 9 ans pour le Magazine Divercité Côte d'Emeraude s'achève...

Une collaboration en tant que rédacteur en chef, photographe et rédacteur de l'ensemble des articles de A à Z du Magazine le temps de 29 numéros. Cela laisse forcément des traces ! Un Magazine mis en page par l'Agence Dumas à Rennes et commercialisé par l'Agence Precom de Saint-Malo.

29 numéros d'un magazine Divercité Saint-Malo ou Emeraude ou Côte d'Emeraude selon les numéros, cela représente l'écriture d'environ 4000 articles, la prise de vues de 4000 photographies. La recherche de 4000 slogans d'accroche pour les articles (et jamais le même)....et des heures dédiées à l'écriture et au service de gens tous aussi différents les uns des autres. Une vraie richesse, de vraies rencontres, un véritable échange et beaucoup de bonheur réciproque avec des interlocuteurs allant de chefs d'entreprises, responsables de boutiques, d'hôteliers et de restaurateurs du pays de Saint-Malo. Ceux qui font l’effervescence de la cité corsaire. Il est évident que ce bonheur fut un partage où l'on s'est bien amusé surtout pour les prises de vues !

Une errance à travers la ville, le temps des 10 premiers numéros où le contenu journalistique et l'information intemporelle avaient une belle place pour le plaisir des lecteurs. Pratiquement 6 à 8 pages d'information à chaque numéro du Divercité Côte D'Emeraude.

29 numéros d'un magazine dont le visage a changé pendant 9 ans. Le contenu journalistique laissant de plus en plus de place aux publi-reportages sous une ligne éditorial fluctuante au fil du temps. Moins de place, moins de mots, un challenge presque surréaliste !

Mais le défi a toujours été relevé avec plaisir. Le seul petit regret sera de constater qu'en 29 numéros, mon identité a été occultée de l'intérieur du magazine (Yann Chollet) : sans doute que cela faisait un peu tâche d'avoir un rédacteur en chef masculin pour un Magazine de tendances féminines ? Le choix d'une directrice d'édition ne se discute pas ! Ou presque pas...

Maintenant, le temps est venu de passer à d'autres expériences ou de poursuivre celles qui sont déjà enclenchées. Toujours dans l'écriture et la photographie au service des entreprises de Saint-Malo, Dinard, Dinan ou Rennes...et des villes de proximité !

Toujours au service de la plume même si celle-ci est remplacée par le clavier depuis longtemps, de vos reportages, de l'écriture de contenu web ou de plaquettes de présentation de votre structure, votre société... Toujours au service de la prise de vues de vos chantiers, de vos boutiques, de vous ou des objets que vous souhaitez mettre en valeur...

Et bien entendu, toujours au service de la mise en avant de votre savoir-faire, de conseils en communication externe ou interne... Le monde publicitaire évolue, il faut évoluer avec et l'inventer par une recherche permanente d'idées, une réflexion intelligente et ne pas se contenter d'annoncer un budget : le résultat prime !

Déjà plus de 15 ans dans cet univers et toujours la même passion...ça compte ! C'est l'expérience qui se traduit simplement à travers l'envie de donner le meilleur de soi.....