Illustration de Saint-Malo 2016

Elle était attendue, elle arrive...elle est là.

Après plusieurs mois de réflexion, plusieurs mois de recherche, plusieurs mois de travail... l'illustration de Saint-Malo dans une version inédite 2016 voit le jour en notre très chère ville. A la fois ludique, historique, drôle elle n'est pas un plan de ville mais une inspiration de l'espace de la cité corsaire inspiré par l'illustrateur : poétique, un peu touristique ! Elle mesure 52 cm X 80 cm sur un très joli papier satin 250g. Vendue à 14€...

Elle est disponible à l'Office de Tourisme et Gauthier Marine. Un travail et des textes initiés par mes soins et illustré par Gérard Prévoteau, qui aura passé de longues heures pour réaliser cette oeuvre d'un genre unique. De longues nuits artistiques. Merci à lui et aux partenaires pour leur confiance (c'est important) et leur patience.

Pour tous renseignements n'hésitez pas à me contacter. Une édition numérotée, signée par l'auteur, certifiée sera en vente à partir de fin août 2016 sur un papier rives tradition très joli... Bon de commande sur demande pour cette édition limitée. Merci de partager !

“Les rêves du poète se réalisent toujours pour la simple raison qu'ils ne sont pas des rêves mais de clairs regards jetés sur la réalité du monde.” Roger Mondoloni

PS : par sécurité, cette illustration est tirée sur un papier spécial, marquée de façon inédite reconnaissable...toutes reproductions, copies, numérisations, utilisations papier ou numériques, même partielles, seront systématiquement poursuivies.©yannchollet/2016-3743 dépôt INPI.